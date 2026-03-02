3月2日、田中れいながInstagramを更新した。【写真】スラリ美脚の全身SHOTも公開田中は、自身のInstagramアカウントにて、「先週のときめきファンファーレの放送の時 スタジオにボートがあったと」「クルーちゃん達ボートに乗るロケ行っとったっちゃけど 羨ましかった〜」「寒い中 観に来てくれた方も 放送見てコメントくれた方もありがとうね」と、自身が出演しているABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』についてコ