エティハド航空は、アブダビ発着の一部の便の運航を再開した。現地時間3月2日午後2時（日本時間同日午後7時）以降、約10分に1便の間隔で出発便の運航を再開した。エティハド航空の最新の発表では、3月3日午後2時までアブダビ発着の全便を運休するとしており、多くの便が欠航を決めている。再開初便はロンドン/ヒースロー行き（エアバスA380型機、機体記号：A6-APF）で、離陸後にはオマーンを経て、サウジアラビア上空に入った。ま