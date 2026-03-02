Jリーグは３月２日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第４節・ヴィッセル神戸戦（１−２）で退場となったアビスパ福岡MF見木友哉の処分を発表した。見木は31分にボールを奪いに行った際、相手MF郷家友太の右足首に足裏でタックル。当初はイエローカードのジャッジだったが、VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。その結果、警告を取り消され、見木にはレッドカードが提示された。 Jリーグは