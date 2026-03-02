俳優の内田理央さんは3月2日、自身のInstagramを更新。「具合悪くなってしまい」とつづり、病院での写真を公開しました。【写真】内田理央、「具合悪くなってしまい」入院!?すっぴんのような姿を披露内田さんは「月9ドラマ #ヤンドク 今夜8話放送」と、出演中のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）を告知し、8枚の写真を投稿。続けて「コトの謹慎中…わたくし麗奈が具合悪くなってしまいます」と、自身が演じる城島麗奈について