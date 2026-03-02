吉田が5階席まで飛び込む特大のアーチをかけた（C）産経新聞社豪快にアーチをかけた。侍ジャパンは3月2日にWBC強化試合（京セラドーム大阪）をオリックスと戦った。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見るメジャー組が初出場となった試合で存在感を示したのは「5番・左翼」で先発した吉田正尚（レッドソックス）だった。5回一死、九里亜蓮の変化球を捉えた打球はぐんぐんと伸びて、右翼5階席ま