Q. 「花粉症はお風呂で悪化する」って本当ですか？Q. 「花粉症に悩んでいます。『花粉症の人はお風呂に入ると症状が悪化するから、春は湯船で温まらないほうがいい』と聞きました。本当でしょうか？ なるべくシャワーだけで済ませたほうがよいですか？」A. 42℃以上の熱いお湯は避け、ぬるめのお湯に浸かりましょう結論から言うと、「花粉症の人はお風呂に入らないほうがいい」というのは誤りです。基本的に、お風呂は花粉を洗い流