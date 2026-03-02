◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）侍ジャパンの若月健矢捕手（30）が“本拠地”で快音を奏でた。オリックスとの強化試合に途中出場。7回に右中間を破る適時二塁打を放った。この日はベンチスタートも6回の守備からマスクをかぶり3番手の菅野とバッテリーを組んだ。見せ場は3点を追う8回。2死一塁で山粼の147キロ直球を捉えて一塁走者の牧を本塁へ迎え入れた。強化試合の行われた京セラ