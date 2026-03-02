厚生労働省新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」を巡り、厚生労働省の専門部会は2日、発症を防ぐために事前に投与する「予防投与」を、効能効果として追加することを了承した。ウイルス感染の恐れがある場合が対象。手続きを経て承認されれば、新型コロナ飲み薬としては世界初となる。感染者と同居しているなどの理由で接触し、感染の可能性がある場合、発症を防ぐために事前に投与する。インフルエンザでは、既に複