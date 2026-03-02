◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）菅野智之6回から3番手で登板。2回を無安打無失点に抑えた。立ち上がりは先頭の森に四球を与えたが、続く宗をスプリットで二ゴロ併殺に仕留め、この回を無失点で終えた。2イニング目は平沼を遊直、来田をツーシームで中飛、最後は渡部をフルカウントからツーシームで見逃し三振に仕留めた。2回無安打無失点と安定のピッチング。チーム最年長投手が貫禄を見