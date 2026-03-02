２０２２年北京五輪のフィギュアスケート女子銀メダリストで産休から電撃復帰したアレクサンドラ・トルソワ（２１）が、３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けて?最強振付師?として知られるブノワ・リショー氏と契約する見込みになった。４回転の申し子として知られるトルソワは第１子の出産を経て、今冬から本格的に競技へ復帰。次回五輪ではロシア勢のエースとして期待が高まっている。そして指導陣も世界最高峰