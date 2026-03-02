「2番・DH」で3打数無安打、先発・寺西には6球連続の直球勝負に屈する■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦に「2番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打だった。途中交代がアナウンスされると、ドームにはため息が漏れた。打席中は日本ハム時