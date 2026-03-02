◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２日、侍ジャパン合流後初の実戦登板で２回無安打無失点、２５球でマウンドを降りた。オリックスとの強化試合で１―４と３点ビハインドの６回から登板。先頭・森への３球目にはマウンド上でつんのめって転倒しかける場面もあり、ストレートの四球を与えたが、続く宗を１４２キロのスプリットで二ゴロ併殺に仕留め