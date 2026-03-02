モデルで女優の大友花恋が２日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。大友はインスタグラムに「今朝は久しぶりに満員電車どんぴしゃの電車に乗りました…！月曜日の朝のラッシュ…毎日ラッシュに挑む方も毎日ラッシュをさばく方も本当にすごいなあと思う朝でした」と書き始め、「花粉でいっぱいの３月の始まり皆さん頑張りましょう」とファンへ呼びかけると、デニム素材にレースのデザインが入ったセットアップ姿