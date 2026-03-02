◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１三振の内容で退いた。８回の打席で代打・中村悠平（ヤクルト）が告げられた。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から出場が解禁された。大谷は昨年のカブスとの開幕シリーズ第２戦（東京ドーム）に出場して以