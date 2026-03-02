細田選手の母校、長野東高校の陸上部女子駅伝チーム。去年、全国高校駅伝で2区と3区で襷をつなぎ、2年連続3回目の優勝に大きく貢献した3年生コンビが１日、地元の伊那市で表彰されました。伊那市役所で表彰を受けたのは、地元出身で長野東高校陸上競技部女子駅伝チームのキャプテンを務めた田畑陽菜選手と、エースの真柴愛里選手です。連覇を果たした去年の全国高校駅伝では、2区で田畑選手がトップで襷を受け取