プレステージブランドSENSAIから、うるおいと高発色を同時に叶える新作リップ「センサイモイスチャーインテンスリップスティック」が2026年3月4日（水）に登場します。とろけるような厚みのある塗膜で唇を包み込み、みずみずしい色艶を長時間キープ。透明感と奥行きを感じるカラーで、大人の魅力を引き立ててくれるリップです。贅沢なうるおいに満ちた仕上がりを楽しめます♡ うるおいと高発色を両