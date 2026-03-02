【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】際どいジャッジの「バチバチ対決」（実際の様子）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF馬場雄大が、普段はチームメイトである韓国代表エースのイ・ヒョンジュンと激しい攻防を繰り広げた。気迫あふれる守備がファウル判定され、ファンから様々な声が上がるなど、国際試合ならではの熱いマッチアップとなった。日本