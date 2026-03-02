これまでずっと続けてきた家族のイベント。しかしわが子が結婚し、お嫁さんという家族が増えた場合、どこまで今まで通りにしていいのでしょう。今回は“家族の集まり”について悩むママから相談が寄せられました。『息子が結婚することになりました。家族行事は、今まで通りでやってもいいのでしょうか？』投稿者さんのご家庭では、これまでずっと家族のお誕生日には家族全員で集まり食事会を行ってきたのだそう。この度息子さんが