オレはケンゴ。高校生の息子のタイガは寮暮らしをしているため、家は妻カスミとオレの2人暮らし。わが家の近くにはオレの実家があり、去年父を亡くしてからは、母が1人で暮らしている。老人の1人暮らしというと寂しそうに思えるかもしれないが、母はとても明るい性格で友人も多い人。今も趣味に習い事に旅行に……と楽しんでいる様子。しかし1人暮らしは何かと大変なのも事実。だからこそ、オレは一緒に住んで安心させたかったのだ