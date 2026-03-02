元SKE48の石田安奈(29)が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第3子妊娠を発表した。石田は動画の冒頭で「なんとですね、3人目を妊娠しました」と報告。ふっくらとしたお腹を披露し、「3人目ともなれば、気づけばこんな大きさになってるんですけど、今6カ月に入るところですね。安定期には入ってるんですけど」と説明した。つわりの症状に苦しめられ「4歳と1歳の育児がありながらのつわりだったから、そういう面で精神的に