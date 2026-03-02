◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「2番・DH」で先発出場したが3打数無安打で途中交代した。初回1死走者なしで迎えた第1打席。オリックス先発右腕の寺西に対し、初球、2球目といずれも153キロ直球にフルスイン