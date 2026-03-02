県内の労働団体でつくる連合新潟が3月2日、県経営者協会と労使懇談会を開き、今年の春闘で月給を6％以上引き上げることなどを要請しました。 連合新潟によりますと、去年の春闘では、組合員1人あたりの賃上げ額が1万3611円と、1989年に連合新潟が結成されて以降、最高に。一方で、物価高が続く中、実質賃金のマイナスは続いています。連合新潟の小林会長は物価上昇を上回る賃上げの必要性を強調。【連合新潟小林俊夫 会長】「ど