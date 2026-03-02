2月28日、新潟県と長野県にまたがるスキー場で長さ600mに及ぶ大規模な雪崩が発生。命に別条はなかったものの、5人が巻き込まれ、4人がケガをしました。専門家は暖かくなり、雪どけが進むこれからの時期は、雪崩に注意を呼びかけています。 3月1日、新潟県妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場で警察などによる救助隊が向かったのは、2月28日午後2時ごろに発生した雪崩の現場。雪崩は圧雪されていないパウ