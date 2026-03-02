お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２月２７日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、２００１年に開催の第１回「Ｍ−１グランプリ」で初代王者に輝いた中川家・剛をゲストに招いた。剛は同期芸人の話題で陣内智則の若手時代を述懐。陣内が当時に組んでいたコンビ・リミテッドの解散を振り返り「最後、２人殴り合ってやめたけどな。『もう、解散や』み