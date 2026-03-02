山形新聞社（山形市）は2日、週刊文春の電子版記事を巡り、山形新聞が文春に情報をリークしたとする根拠のない言説が交流サイト（SNS）に投稿され、記者個人が誹謗中傷されているとして「報道の自由も脅かす危険性があり、決して容認できるものではない」とする編集局長名の見解をホームページに掲載した。文春は、山形新聞記者が新スタジアム構想に関してサッカーJ2モンテディオ山形の社長に取材した際、社長が不適切な発言を