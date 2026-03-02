ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」は２日、予選３日目が行われた。永田秀二（４０＝東京）は待望の１枠が巡ってきた９Ｒ、インからコンマ１０のトップスタートを決めて逃げ切りに成功。２勝目を手にして得点率も７位タイにつけている。序盤はピリッとしなかった舟足も「蒲原選手にはだいぶ追いつかれていたけど、自分のも悪くはないと思う。バランスが取れて普通はある」とまずまずのレベルまで引き上げた。近況は蒲