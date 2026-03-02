【その他の画像・動画等を元記事で観る】群馬県高崎発日本語ロックバンド・FOMAREが、現在放送中のアニメ『TRIGUN STARGAZE』（トライガン・スターゲイズ）とコラボレーションした「スターダスト」アニメMVを公開した。今年1月より放送中のアニメ『TRIGUN STARGAZE』のEDテーマを担当しているFOMAREの新曲「スターダスト」は、広大な宇宙での”出会い”や”別れ”そして”友情”をテーマに、物語に寄り添った楽曲となっている。今