ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、スガ シカオがデビュー30周年の幕開けとして発表した、盟友の「Family Sugar」との一夜限りの再集結ライブをピックアップします。スガ シカオ◆伝説のファンク・サウンドが横浜で蘇る！ スガ シカオが、2027年に迎えるデビュー30周年という大きな節目に向けて、ついに動き出します。2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間にわたり、横浜BUNTAI