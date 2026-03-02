乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。2月26日（木）の放送では、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。 乃木坂46の賀喜遥香◆「Coupling Collection 2022-2025」の激アツポイントは？賀喜：今日の授業は、2月20日と21日におこなったライブ「Coupl