スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月1日（日）の放送では、指定難病を患い、夫への申し訳なさに悩む女性からのメッセージに、江原が温かいエールを送りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は病気になりました。指定難病に定められており、完治はないそうです。楽しかったパ