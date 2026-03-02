ドル買い一服も、中東有事を受けた不確実性は高い株安・原油高など＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが一服している。ただ、欧州株や米株先物・時間外取引は大幅安となっており、原油先物も高止まりしている。欧州債券市場では、社債発行が見送られている状況。中東有事の発生からまだ日が浅く、今後の行方はまだ読めない状況だ。市場参加者には慎重な姿勢がみられている。ドル円は一時157円台前半まで上昇し