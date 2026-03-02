◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・入山海斗投手が、１回１安打無失点の内容を見せた。４―１の７回に４番手としてマウンドへ。先頭の大谷を直球とフォークで追い込むと、カウント１―２から最後はインハイへの１５０キロの直球で詰まらせ、左飛に封じた。続く鈴木には四球を与えたが、村上は１４７キロの直球で左飛に料理。２死一塁から吉田に右前打を許し一、三塁のピンチを招いたが、