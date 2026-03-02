女優・橋本環奈のギャップに、ファンは目が離せない。フジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）の主演を務める橋本のマネジャーが運用するインスタグラムが２日に更新され、撮影オフショットがアップされた。金髪ヘアにセーラー服をまとい、ヒョウ柄のコートを着た“ヤンキー姿”を載せると、２枚目ではがらっと一転してオーバーサイズのニットにジャージー姿。真っ赤なリップでクールに決めたショットから一転し