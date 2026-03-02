天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２日、東京都中央区で開かれた第５７回現代女流書展を鑑賞された。会場には、和歌や漢詩などを表現した約１２０点が並び、愛子さまは「春の美しい歌ですね」「素晴らしい作品でした」と語られた。また、１月の歌会始の際には和歌を書にしたためていることを紹介し、「書を勉強しなければ」と話された。