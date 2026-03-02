秋篠宮家の次女佳子さまは２日、東京・有楽町で、暮らしに役立つ発明品を紹介する「第５７回なるほど展」を視察された。佳子さまは、災害時に助けを求める「防災笛」としても使えるスマホスタンドを考案した女性に、「皆さんの命を守ることにつながるすてきな発明ですね」と声をかけられていた。