元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第3子を妊娠したことを発表した。【動画】ふっくらお腹を披露し第3子妊娠を報告した石田安奈動画内で石田は、ふっくらとしたお腹を披露しながら「なんとですね、3人目を妊娠しました」と報告。「もう気づけばこんな大きさになってるんですけど、3人目にもなると気づいたらもう半年みたいな感じで、今もう6ヶ月に入るところですね。なので安