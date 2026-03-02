◇WBC強化試合 オリックス-日本(2日、京セラドーム)オリックスの投手陣が大谷翔平選手を3打席連続で抑えました。2番指名打者で先発出場の大谷選手。初回、先発・寺西成騎投手は全球ストレート勝負で最後は151キロのストレートで左飛。23歳の右腕が真っ向勝負を見せます。4回表には左腕の田嶋大樹投手が様々な球種を駆使し、最後はストレートで空振り三振。7回の3打席目は、育成出身右腕の入山海斗投手が内角のストレートで左飛に打