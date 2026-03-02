■これまでのあらすじ実家の財産乗っ取りに動き出した兄夫婦。しかし、父が金庫から取り出したのは家計簿で、母が兄に多額のお金を渡していたことが記録されていた。さらに家の物が勝手に売られている問題についても問いただすが、兄夫婦は強気なまま。そして登記済証書を見て歓喜する2人だったが…？兄は今まで家のことを何もして来なかったので知らないのでしょうけど、うちが所有する土地はお宝なんかじゃありません。管理が大