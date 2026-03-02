参政党は２日、衆院予算委員会で初となる質問を行った。衆院選で公示前２議席から１５議席に伸ばし、同委の委員が割り当てられた。他党からの移籍組を論戦の即戦力として活用し、党の政策力をアピールしている。この日は元自民党の豊田真由子政調会長が質問に立った。豊田氏は「９年ぶりの国会質疑で緊張している」と述べた上で、超党派の「社会保障国民会議」などについて高市首相らに尋ねた。元自民の和田政宗国会対策委員