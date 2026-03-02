格闘家のジョリーが２日、自身のＸを更新。「清水と離婚しました」とつづった。ジョリーは「うまくいかなかったこともある。守れなかったこともある。でも誰かのせいにはしません。自分が未熟でした」と記述。「愛していたことは事実です。本気だったことも事実です。ずっと隣で支えてくれて、本当にありがとう。かけがえのない時間でした」と、インフルエンサーで自身のマネジャーを務めていた清水ゆりへの感謝を記した。Ｂ