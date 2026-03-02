IAEA＝国際原子力機関は、アメリカとイスラエルによる攻撃の後、イランと国境を接する国で放射能レベルの上昇は検知されていないと発表しました。IAEAは2日に理事会を開催し、グロッシ事務局長が冒頭、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の影響について説明しました。グロッシ氏によりますとイランと国境を接する国で放射線レベルの上昇は検知されていないということです。また、イラン国内において原子力発電所や核燃料サイク