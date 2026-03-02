大洋図書と「ihr HertZ（イァハーツ）」編集部は2日、漫画「凪子の話」の実写ドラマの制作を中止すると発表した。21年7月に、ドラマ化決定を発表していた。同編集部の公式Xは「平素より『凪子の話』を応援いただき、誠にありがとうございます。以前より発表しておりました実写ドラマ化につきまして、諸般の事情により制作が中止となりました」と報告。「ドラマ化を心待ちにしてくださっていた読者の皆様、ならびに関係者の皆様には