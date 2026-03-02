サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は3月1日、FC今治に勝利。今シーズン初の連勝を飾りました。開幕からのアウェー4連戦を締めくくる今治戦。新潟は前節から加藤と島村の2人を入れ替え臨みます。拮抗する試合のなかでアクシデントが襲います。前半17分、ここまで全試合先発の森璃太が負傷。これを受けて、今シーズン初出場となる小野がピッチに送り出されます。その1分後