SALUが、新曲「Airplane Mode feat. AKLO」を3月4日に配信リリース。また、同日20時にMVも公開される。 （関連：連載「lit!」第146回：SEEDA、SALU、CHOUJI & Gacha Medz……キャリアや人生観を総括したヒップホップ5作） BMSG主宰のレーベル Bullmoose Recordsへ移籍後初のシングルとなる本楽曲は、街から街へと移動し続ける日々や、情報過多な現代において“本当に見るべきもの”にフォーカスする感