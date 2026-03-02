（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は2日、緊迫化する中東情勢を受け、物価の安定やエネルギー供給源の確保に向けた対応を関係部会（省庁）に指示した。行政院（内閣）の李慧芝（りけいし）報道官が明らかにした。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、卓氏は2日午前の予定を変更し、外交や経済、金融関連の部会の代表らを集めた政務会議を前倒しで開催した。卓氏は各部会の報告を聞き取った後、慎