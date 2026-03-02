これからは今までと違うんだからパパも協力してね▶▶この作品を最初から読む「夫が大嫌い」「いつか離婚したい」--働く夫の機嫌を損ねないよう、自分の感情を押し込めてきた翔子。そしてそんな妻を、知らず知らずのうちに虐げるようになっていた夫。子どものため、家庭の平和は守らないと…。表向きは笑顔を絶やさず、幸せな家庭を演じてきた翔子の心と体は、じわりじわりと限界に近づいていき…。すれちがい続ける夫婦