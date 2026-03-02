【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SALUの新曲「Airplane Mode feat. AKLO」が、3月4日にデジタルリリースされることが決定。同日20時にはMVも公開される。 ■本格的な再始動へと踏み出したSALUの現在地と、その先を静かに示す一曲 BMSG主宰レーベル「Bullmoose Records」へ移籍後、初のシングルとなる本楽曲は、街から街へと移動し続ける日々や、情報過多な現代において“本当に見るべきもの”にフォー