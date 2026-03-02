札幌市内のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンの価格は若干の上昇傾向にあり、３月２日は１リットル当たり１５８円でした。こうした中、客から相次いだのは“不安の声”です。（客）「暫定税率がなくなって安くなったなと思ったら、また中東の方でこれからも上がると思うので厳しいですよね、なかなか」（客）「心配ですよね。長く続くようであれば価格に転嫁されるのかなと思いますけど」中東のイランで２月２８日、