【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 2−2 水戸ホーリーホック（3月1日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu）【映像】どっちボール？タッチライン際の競り合い水戸ホーリーホックDF真瀬拓海にとっては少々不運だったかもしれない。“際どい判定”に対する抗議でイエローカードが提示されると、ファンからは「さすがにかわいそう」と同情の声が寄せられた。3月1日に明治安田J1百年構想リーグ第4節・川崎フロンター