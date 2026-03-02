ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」は２日、予選最終日となる４日目が行われ、準優進出戦に進む２４人が決定した。笠雅雄（４２＝福岡）は６Ｒのイン戦、スリット伸びてきた三村岳人に１Ｍ抵抗。空いた懐をまくり差した末永祐輝にＢＳ並ばれるも、２Ｍ全速で逆転１着の好ファイト。１２Ｒは３コースから３着を確保し、２走目６枠６着以外は２勝２着３本３着１本。予選を７位で通過した。２回前に中島秀治が優勝した